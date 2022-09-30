بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه "سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر على الأقل أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمراً مستحيلاً بالنسبة إليهم".

وأوضح المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن زوجات وأبناء وذوي الاجانب الذين يوقعون عقدا مع الجيش الروسي يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذه الآلية للحصول على الجنسية الروسية.

ويبدو ان هذا التدبير يتوجه خصوصاً الى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى، والذي يمارسون مهناً شاقة في المدن الروسية الكبرى مثل العاصمة موسكو.

وبعد إعلان تعبئة جزئية الاسبوع الفائت في روسيا بسبب الصعوبات العسكرية في أوكرانيا، دعت العديد من جمهوريات آسيا الوسطى مواطنيها إلى عدم المشاركة في الحرب.