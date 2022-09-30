صواريخ على وسط بغداد لليوم الثاني

قالت الشرطة العراقية إن أربعة صواريخ أطلقت من شرق بغداد، أمس، سقطت بالقرب من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، حيث توجد مبانٍ حكومية وبعثات أجنبية، مع تصاعد الاضطرابات السياسية. وقال ضابطا شرطة إنه لم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وتسبب هجوم مماثل، الأربعاء، في إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء.

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية العراقية، أمس، السفير الإيراني لدى العراق، محمد كاظم آل صادق، جراء عمليات القصف المدفعي والجوي بالصواريخ والطائرات المُسيرة على مدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق، طوال الأيام الماضية.

من جهة أخرى، دعا نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، أمس، إلى إشراك جميع القوى السياسية، وعلى وجه الخصوص التيار الصدري، في الحكومة العراقية المقبلة، من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.