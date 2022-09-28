الاتحاد الأوروبي يحذر من أي هجوم على منشآته

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له في بيان صادر عن مسؤول العلاقات الخارجية فيه جوزيف بوريل.

وأكد بوريل متحدثاً باسم الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الأوروبي: "أي عبث متعمد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتا وسيُقابل برد قوي وموحد".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اعتبرت أنّ عمليات تسرّب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب "نورد ستريم" هي نتيجة فعل تخريبي.

وقالت فون دير لايين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تحدثت مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن عن الفعل التخريبي الذي استهدف نورد ستريم".

وحذّرت المسؤولة الأوروبية من أنّ "أيّ تعطيل متعمّد لبنية تحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤدّي إلى أقوى ردّ ممكن".