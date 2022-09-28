البرلمان العراقي يعقد جلسة في ظل إجراءات أمنية مشددة

يعقد البرلمان العراقي اليوم الأربعاء جلسة اعتيادية للتصويت على طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بشأن قرار استقالته من رئاسة البرلمان العراقي.

واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة عند مداخل المنطقة الخضراء وفي محيط البرلمان والطرق والجسور المؤدية إلى البرلمان.

وأعلن المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني أن هناك مساعي لسحب استقالة الحلبوسي وسيتم التصويت بالرفض لهذا القرار لأن وجود الحلبوسي مهم جدا في رئاسة البرلمان كونه جزءا من تحالف إدارة الدولة العراقية.

وأضاف في تصريح تلفزيوني أن "الكثير من نواب الإطار التنسيقي يرفضون قرار استقالة الحلبوسي".

وجدد نواب تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي في بيان صحافي تمسكهم ببقاء رئيس البرلمان العراقي في منصبه ودعوة جميع القوى السياسية والنواب المستقلين إلى رفض الاستقالة والعمل على تغليب مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين العراقيين.