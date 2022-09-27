يمينيُّو أوروبا يهنئون ميلوني

هنأ سياسيون من التيار اليميني من حزب البديل الألماني، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب العدالة والقانون البولندي، جورجيا ميلوني بفوزها في الانتخابات الإيطالية.

وأظهرت التوقعات الأولية فوز ميلوني وحزبها القومي «إخوة إيطاليا» في الانتخابات بشكل واضح. ومن المتوقع أن يحصل تحالف الأحزاب اليمينية الذي ينتمي إليه الحزب على الأغلبية المطلقة في البرلمان بكلتا غرفتيه.

وكتبت عضوة البرلمان الألماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا بياتريكس فون شتورش، عبر «تويتر»: «نحتفل مع إيطاليا!». كما أضافت أيضاً في تغريدتها «السويد في الشمال وإيطاليا في الجنوب.. الحكومات اليسارية أصبحت من أخبار الماضي». وغرد رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي بكلمات بسيطة «تهانينا لجورجيا ميلوني».

وأشادت مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا بفوز حزب ميلوني، واصفة إياه بـ«التاريخي».

وكتب زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال عبر «تويتر»: «لقد أوضحت ميلوني الطريق لأوروبا فخورة وحرة قوامها دول ذات سيادة».