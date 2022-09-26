رئيس البرلمان العراقي: استقالتي نهائية وانتظر التصويت عليها

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن استقالته من البرلمان التي أعلنها عصر اليوم الاثنين نهائية وأنه ينتظر التصويت عليها في جلسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وقال الحلبوسي خلال جلسة في ملتقى الرافدين للحوار: " لم أناقش أحداً حول قرار استقالتي، وهذا القرار كان يراودني وخاصة بعد اختلاف تركيبة البرلمان العراقي الحالي بسبب انسحاب نواب التيار الصدري ويجب أن تكون العلاقات طبيعية مع النواب الحاليين".

وأضاف: "علينا البدء بتصفير كل الأزمات وعلى النواب أن ينتخبوا من يمثلهم في البرلمان العراقي بعد انسحاب نواب التيار الصدري ومعالجة الاختلافات السياسية".