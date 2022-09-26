عبدالله بن زايد يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزيري خارجية إيران وقبرص، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير خارجية إيران وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وأكد سموه خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة خليفة شاهين المرر، ومساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، وبحث اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتجددة، ومنها التغير المناخي والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.

وبحث الجانبان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار، كما استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وحرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام على الصعد كافة.

حضر اللقاء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة.