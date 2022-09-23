أميركا تتهم بوتين بتدمير النظام العالمي

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متهماً إياه بتدمير النظام العالمي، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى إجراء تحقيق في الحرب «الوحشية» في أوكرانيا.

وقال بلينكن إن «النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يُدمَر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت» من المحاسبة، مندّداً بالتصعيد الأخير بما في ذلك الاستفتاءات المرتقبة لضم أراضٍ خاضعة لسيطرة روسيا. من جانبه، دعا غوتيريس، أمس، إلى إجراء تحقيق في الحرب «الوحشية» في أوكرانيا، وذلك لدى افتتاحه اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي يحضره كبار الدبلوماسيين الروس والأميركيين.