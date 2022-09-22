بابا الفاتيكان يصف التفكير في استخدام الأسلحة النووية بـ «الجنون»

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، أمس، إن التفكير في استخدام أسلحة نووية «جنون»، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من أنه لا يخادع بشأن احتمال استخدام هذه الأسلحة الفتاكة، واتهام بوتين للغرب بـ«الابتزاز النووي».

وقال البابا فرنسيس أيضاً إن الأوكرانيين يتعرضون لـ«الوحشية والتعذيب»، وأثنى البابا خلال حديثه مع العامة في ساحة القديس بطرس عن زيارته إلى كازاخستان، على الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، لتخليها عن الأسلحة النووية بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1991. وقال البابا: «كان هذا البلد شجاعاً في هذا عندما قال لا للأسلحة النووية، في وقت تقودنا فيه هذه الحرب المأساوية إلى التفكير في الأسلحة النووية، هذا جنون».