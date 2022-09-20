ماكرون: استفتاءات أوكرانيا "مضحكة" و"مسرحية هزلية"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن الاستفتاءات المزمع إجراؤها في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا بشأن الانضمام إليها لن يعترف بها المجتمع الدولي، ووصف هذه الخطط بأنها "مضحكة" و"مسرحية هزلية".

وأبلغ الصحافيين "إذا لم تكن فكرة استفتاء دونباس مأساوية، فستكون مضحكة".

ومتحدثا من نيويورك، قال ماكرون إن مقترحات الاستفتاء المتعلقة بشرق أوكرانيا استفزاز إضافي في أعقاب غزو روسيا لجارتها.

وأضاف الرئيس الفرنسي "أعتقد أن ما أعلنته روسيا هو مسرحية هزلية. هذا استخفاف، ومن الواضح أنه شيء لن يعترف به المجتمع الدولي".

ووضع القادة الذين نصبتهم روسيا في أربع مناطق أوكرانية سيطرت عليها خططاً لاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وهي خطوة رفضتها كييف ووصفتها بأنها حيلة من جانب موسكو لمحاولة استعادة زمام الأمور بعد خسائر فادحة في ساحة المعركة.