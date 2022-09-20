غوتيريش يضع قائمة بالمخاطر ويعرب عن أسفه لعدم وجود استجابة عالمية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في افتتاح الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة من أن الإنسانية مهددة بمجموعة متنوعة من المخاطر، ويبدو أن القوى العالمية غير راغبة أو غير قادرة على مواجهتها.

وقال محذرا إن "هذه الأزمات تهدد جوهر مستقبل البشرية ومصير كوكبنا"، مضيفا أن "التقدم في كل هذه القضايا وغيرها رهينة التوترات الجيوسياسية".

وتابع أن المشاكل - التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى نقص الغذاء إلى الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة إلى التهديدات البيئية الخطيرة- ما يهدد بإعاقة العالم، ما يضعه في "اختلال وظيفي عالمي جسيم".

وأضاف يزداد الوضع سوءا لأن العديد من الدول تختار عدم المشاركة.

وقال إن "المجتمع الدولي ليس مستعدا أو راغبا في مواجهة التحديات المأساوية الكبرى في عصرنا". وأضاف أنه "لا يمكن حل أي تحد عالمي كبير من خلال تحالف الراغبين. نحن بحاجة إلى تحالف العالم".