تشارلز: تأثرت برسائل التعزية والدعم.. وأشكر شعوب العالم

وجّه الملك تشارلز الثالث الشكر للشعب البريطاني ومختلف شعوب العالم على رسائل التعاطف التي قدموها بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك تشارلز، الذي جاب المملكة المتحدة منذ وفاة والدته، في بيان: «على مدى الأيام العشرة الماضية، تأثرت أنا وزوجتي بشدة برسائل التعزية والدعم العديدة التي تلقيناها من هذا البلد ومن جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «في لندن وإدنبره وهيلزبورو وكارديف، تأثرنا بدرجة لا توصف بكل من تحمل عناء المجيء والتعبير عن تقديره للجهود التي بذلتها والدتي العزيزة، الملكة الراحلة، طوال حياتها».

وتابع في البيان الذي صدر قبيل الجنازة الرسمية للملكة الراحلة: «بينما نستعد جميعاً لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكراً لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم والذين قدموا مثل هذا الدعم والراحة لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين».

وأثنى الأمير آندرو، الابن الثاني للملكة الراحلة، على والدته، قائلاً إنه «سيُجل إلى الأبد حبها وعطفها ورعايتها وثقتها، وسيفتقد رؤاها ونصحها ومرحها».