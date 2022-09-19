بحرينيون ومغتربون يشاركون في مراسم في وداع الملكة إليزابيث

أثنى مواطنون بريطانيون يعيشون في البحرين على الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء على العرش، والتي توفيت في الثامن من سبتمبر أيلول عن عمر ناهز 96 عاما.

وفي مراسم لتكريم ذكرى الملكة أُقيمت في إحدى الكنائس بالمنامة، عُرضت صور لها فيما تجمع الناس ورددوا الصلوات.

وقال ديفيد أكستيل رئيس مجلس كاتدرائية سانت كريستوفر "كانت الملكة هي المدافعة عن العقيدة والحاكمة ذات السيادة لكنيسة إنجلترا، وبالتالي كنيستنا، وأردنا التعبير عن الامتنان للمساهمات التي قدمتها في جميع أنحاء العالم، وليس في المملكة المتحدة وحدها أو الكومنولث، من خلال إقامة هذا القداس التذكاري لتكريمها وإبداء التقدير لمساهمتها".

من جهة أخرى وفي مدرسة العاصمة الابتدائية، حضر الطلاب تجمعا لتأبين ملكة بريطانيا الراحلة.

وكان الملك تشارلز ونجلاه الأميران وليام وهاري وكبار أفراد العائلة المالكة في مقدمة موكب مهيب خلف نعش الملكة إليزابيث وسط صمت ساد شوارع لندن اليوم الاثنين (19 أغسطس آب)، بعد ختام جنازة رسمية أقيمت في كنيسة وستمنستر آبي.

وحضر مراسم الجنازة غير المسبوقة عدد كبير من زعماء العالم والملوك لتوديع الملكة التي وحدت أمتها خلال فترة حكم استمرت 70 عاما.

واصطف الآلاف في الشوارع لمشاهدة النعش أثناء نقله من قاعة وستمنستر التاريخية إلى دير وستمنستر القريب، ثم إلى قلعة وندسور حيث سيتم دفن جثمانها إلى جانب زوجها الراحل.

وكانت الملكة إليزابيث توفيت يوم الثامن من سبتمبر أيلول في قلعة بالمورال، مقر إقامتها الصيفي في أسكتلندا.

خدمة الشرق الأوسط التلفزيونية