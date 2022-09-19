القوات الخاصة الألمانية مستعدة للمشاركة في «دفاع الناتو»

أعلنت قيادة القوات الخاصة التابعة للجيش الألماني استعدادها لتلقي تكاليف بالدفاع عن شركاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال قائد القوات الخاصة، البريجادير جنرال أنسجار ميير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه يتم التعامل مع الخطط الخاصة بذلك بشكل جديد حالياً في حلف «الناتو».

وأضاف أن هناك برنامج شراكة بالفعل مع ليتوانيا، وأنه تم تكثيف التعاون الذي من المقرر توسيع نطاقه بعد ذلك ليشمل دولاً أخرى في البلطيق ويشمل بولندا أيضاً. ويندرج ضمن نطاق مهام القوات الخاصة عمليات إنقاذ الرهائن والإخلاء وكذلك الاستطلاع خلف خطوط العدو، ومكافحة ما يسمى بالأهداف عالية القيمة.

وقال ميير: «لدينا قدرات. هل تتناسب هذه القدرات مع توسيع نطاق المهام؟ يجب أن يتم فحص ذلك حالياً. يجب القيام بذلك بالطبع على المستوى السياسي أيضاً».

وأكد ميير أنه يجب أن يكون هناك نقاش حول الإمكانات والمحددات، وقال: «أود في الوقت الحالي رؤية تكليف القوات الخاصة بالتصدي لقوات خاصة تحاول مهاجمتنا، أي الاستطلاع والمكافحة والحيلولة دون إمكانية حدوث ذلك من الأساس».