الكاظمي: العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون الأصعب منذ 2003

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد عام 2003، مشيراً إلى أن لديهم أملاً وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة.

وقال الكاظمي، في بيان صحافي أمس: «لا نخفي على شعبنا أن العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003، ولكن لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر».

وأضاف: «ندائي لجميع القوى السياسية، دعونا نضع العراق والعراقيين نصب أعيننا. العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم. العراق أمانة في أعناق الجميع».

من جانب آخر، أفاد بيان عسكري، بأن قيادة عمليات القوات البرية العراقية تمكنت من تنفيذ 280 عملية عسكرية خلال الأيام السبعة الماضية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتقال متسللين في مناطق متفرقة من العراق.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن الحصيلة الأسبوعية للعمليات العسكرية لقيادة القوات البرية للفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري، هي تنفيذ 280 عملية أسفرت عن مقتل 10 من عناصر «داعش» واعتقال 410 بمواد قانونية مختلفة وضبط 264 عبوات ناسفة وضبط مئات الأسلحة والأعتدة ومقذوفات مختلفة وصواريخ مختلفة العيارات، ومنصات صواريخ وأجهزة اتصال وعجلات.

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قتلى من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط مئات الأسلحة والصواريخ.