أمير قطر يستقبل السيسي في الدوحة

أعلنت الرئاسة المصرية وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وفي بيان سابق، أعلنت الرئاسة المصرية أن "السيسي سيتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتي تعد الأولى من نوعها إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي بأن "الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة".

ويبحث السيسي خلال الزيارة مع أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، بحسب بيان الرئاسة المصرية.