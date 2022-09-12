عبدالله بن زايد يقدم التعازي في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال زيارته أمس إلى مقر سفارة المملكة المتحدة في أبوظبي.

وعبّر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مؤكداً أن الراحلة الكبيرة جمعتها مع دولة الإمارات علاقات صداقة تاريخية وطيدة، وكانت رمزاً عالمياً للحكمة والاعتدال والتسامح.

وأضاف سموه أن الملكة إليزابيث الثانية حرصت على ترسيخ نموذج فريد للتعاون المشترك المثمر والبناء من أجل ازدهار وتقدم بلدينا، مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تاريخية وقوية ومتطورة.

كما عبر سموه عن تمنياته للمملكة المتحدة وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار بقيادة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.