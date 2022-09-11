أحمد بن سعيد ولطيفة بنت محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك خلال زيارة سموهما إلى مقر القنصلية البريطانية في دبي، حيث كان في استقبالهما القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمفوض التجاري للشرق الأوسط، سيمون بيني,

كما قدم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الوزراء ومدراء الدوائر من أعضاء المجلس التنفيذي ومدراء العموم والتنفيذيين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقد دون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، كلمة في دفتر العزاء بالقنصلية تقدما فيها بخالص التعازي والمواساة للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والأسرة الملكية والشعب البريطاني الصديق في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشاد سموهما بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وحرص القيادة في البلدين الصديقين على تطويرها والحفاظ على تميزها عبر الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر ضمن مختلف القضايا والمجالات.