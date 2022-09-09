الملك تشارلز يتعهد بخدمة بريطانيا مدى الحياة

تعهد الملك تشارلز ملك بريطانيا بخدمة شعب المملكة المتحدة والمناطق والأقاليم الأخرى مدى الحياة في خطاب رسمي للأمة بعد يوم واحد من وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وقال الملك "مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا".

وأضاف "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي".