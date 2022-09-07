أبو الغيط يشيد بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تحتضنها الإمارات

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أهمية دعم قدرات الدول العربية في مجال التحول الطاقوي إلى مصادر نظيفة تحقيقاً لأهداف اتفاق باريس بشأن الحد من تغيرات المناخ، كون المنطقة العربية تملك إمكانات واعدة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) فرانسيسكو لاكاميرا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي، بأن اللقاء تناول أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، منها التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ التي ستحتضنها جمهورية مصر العربية في شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، وبناء قدرات الدول العربية في مجال التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ملفات التعاون المشترك لدعم التكامل العربي في مجال الطاقة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالقول إن أبو الغيط اتفق خلال لقائه بالسيد لاكاميرا على توقيع مذكرة تعاون مشترك على هامش أعمال قمة المناخ (COP27) تؤسس لإقامة تعاونٍ وثيق بين المنظمتين في المجالات المتعلقة بالطاقة.