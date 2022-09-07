بوتين يحضر مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة الصين ودول أخرى

حضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة دول عدة، بينها الصين، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة مدفعية على بلدة إنرهودار والمنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الناطق باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن بوتين عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، في ميدان سيرغيفسكي العسكري، وحضر مناورات عسكرية واسعة النطاق، أمس، تشارك فيها الصين ودول أخرى عدة.

وانطلقت مناورات «فوستوك-2022» في الأول من سبتمبر، ومن المقرر أن تستمر حتى اليوم في مواقع مختلفة في الشرق الأقصى الروسي وقبالة سواحل روسيا الشرقية، ويشارك في التدريبات أكثر من 50 ألف جندي، و5000 وحدة من المعدات العسكرية، بما في ذلك 140 طائرة و60 سفينة.

وتشمل الدول المشاركة عدداً من البلدان المجاورة لروسيا، إضافة إلى سورية والهند والصين، ونُظّمت آخر مناورات من هذا النوع عام 2018.

إلى ذلك، أعلن مدير القسم الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلييف، أمس، أن رد روسيا على تهديدات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» سيعتمد على نشر قواعد أجنبية وأسلحة هجومية هناك.

وقال بيلييف لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «لم تكتمل بعد عملية التصديق على الطلبات المقدمة من استوكهولم وهلسنكي لعضوية (الناتو) من قبل الدول الأعضاء في الحلف. وبناءً على ذلك، فإن الشكل المحدد لدمجهما في الحلف غير واضح، في المقام الأول من حيث نشر القواعد العسكرية الأجنبية والبنية التحتية العسكرية وأنظمة الأسلحة الهجومية على الأراضي الفنلندية والسويدية»، مضيفاً: «ستعتمد درجة التهديدات التي تتعرض لها روسيا نتيجة الموجة التالية من توسع (الناتو)، وإجراءات الاستجابة الفعلية من جانبنا، على هذا العامل».

وفي الشأن الأوكراني، قالت وزارة الدفاع الروسية إن بعض القذائف سقطت على أراضي محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وانفجرت إحداها قرب وحدة الكهرباء رقم 2، مشيرة إلى أن مستويات الإشعاع عند المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، لاتزال طبيعية.

وقال حاكم مدينة خاركيف، أوليه سينهوبوف، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة، بينهم امرأة مسنة، توفيت الليلة الماضية.

وتقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، وتتعرض لقصف مستمر منذ الحرب الروسية.

وصدر تحذير من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، صباح أمس، وأفادت السلطات بوجود انفجارات في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأظهرت إحصاءات أوكرانية أن الجيش الروسي فقد أكثر من 50 ألف جندي خلال الحرب في أوكرانيا، التي بدأت منذ أكثر من ستة أشهر.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان لها، إن الجيش الأوكراني دمر 2077 دبابة، و4484 سيارة مدرعة، و236 طائرة، و207 مروحيات، لكن لا يوجد تأكيد مستقل لهذه البيانات.

إلى ذلك، حصدت روسيا إيرادات بقيمة 158 مليار يورو من صادرات الوقود في خلال ستة أشهر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من ارتفاع الأسعار، وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث مستقل نُشر أمس، ودعا إلى فرض عقوبات أكثر فعالية.

وذكر تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، ومقره فنلندا، أن «ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري يعني أن الإيرادات الحالية لروسيا أعلى بكثير من عائدات السنوات السابقة».

وارتفعت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية في أوروبا، كما ارتفعت أسعار النفط في بداية الحرب، قبل أن تنخفض في الآونة الأخيرة.

وقال معدو التقرير إن «صادرات الوقود الأحفوري أسهمت بنحو 43 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية الروسية».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية إن الولايات المتحدة هي من أثار أزمة إمدادات الغاز في أوروبا، من خلال دفع الزعماء الأوروبيين نحو ما وصفته بـ«خطوة انتحارية» بوقف التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة مع موسكو.

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مليار يورو إيرادات روسيا من الوقود منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.