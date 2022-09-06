مقتل مسؤول موالٍ لروسيا في أوكرانيا بانفجار قنبلة

قُتل مسؤول كبير موال للسلطات الروسية في مدينة بيرديانسك الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا في انفجار سيارة الثلاثاء، حسبما أعلنت السلطات المحلية التي نصّبتها موسكو.

وقالت الإدارة المحلية الموالية لروسيا في بيان نشر على "تلغرام"إن "قائد بيرديانسك أرتيوم باردين، الذي أصيب بجروح خطرة في انفجار سيارته، توفّي في المستشفى".

وصباح الثلاثاء، نُقل باردين رئيس الإدارة التي نصّبها الروس في بيرديانسك إلى المستشفى في حالة خطرة على إثر إصابته في انفجار قنبلة في سيارته.

واتهمت السلطات المحلية "الإرهابيين الأوكرانيين" بالوقوف وراء الهجوم، معتبرة أنه يهدف إلى "ترهيب" المسؤولين الأوكرانيين الذين انحازوا إلى جانب الروس.

في الأشهر الماضية، قتل أو جرح الكثير من المسؤولين المعينين من القوات الروسية في هجمات في مناطق تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

ولم تعلن كييف رسميا مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وأعلنت أوكرانيا تسجيل أول المكاسب في هجومها المضاد على الجيش الروسي في الجنوب، وقالت إنها استعادت السيطرة على الكثير من المناطق ودمرت أهدافاً عدة.

وألمحت السلطات المعينة من روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية المحتلة إلى إرجاء خطط لتنظيم استفتاء في جنوب أوكرانيا على وقع الهجوم المضاد.