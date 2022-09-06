الإمارات تدين بشدة عمليات الطعن في كندا

أدانت دولة الإمارات بشدة عمليات الطعن التي استهدفت عددا من الأشخاص في مناطق عدة بمقاطعة ساسكاتشوان، غرب كندا وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة كندا وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.