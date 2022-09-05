أوكرانيا تهدف إلى تلبية شروط بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، اليوم الاثنين، إن بلاده تهدف إلى تلبية جميع الشروط الخاصة ببدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بنهاية العام، وهو بذلك يقدم جدولاً زمنياً سريعاً للغاية.

وأوضح شميهال على هامش محادثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن أوكرانيا تخطط لتلبية كل الشروط السبعة التي تم تحديدها لها عندما تم منحها وضع مرشح في يونيو.

وأضاف شميهال أن الحكومة والشعب الأوكراني متحدين وملتزمين بتحقيق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أيام من بدء الحرب وتم منحها وضع مرشح بعد أقل من أربعة أشهر، وهي عملية قد تستغرق عدة سنوات.

ومع ذلك، حذر قادة الاتحاد الأوروبي من أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يستغرق "عقوداً".