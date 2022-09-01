تعويم سفينة جنحت في قناة السويس.. وانتظام حركة الملاحة

أعلنت هيئة قناة السويس نجاح جهود إعادة تعويم ناقلة بترول عملاقة جنحت في المجرى الملاحي للقناة، بعد إيقافها حركة الملاحة بالكامل، لخمس ساعات مساء الأربعاء.

ونشرت الهيئة فيديو لمجموعة العمل التي تعاملت مع العطل الفني الذي أصاب دفة ناقلة الوقود "أفينيتي في"، وتسبب في فقدان القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت مبكر من صباح الخميس، "نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود، حمولة 64 ألف طن"، بحسب بيان نشرته الهيئة.

وأضاف البيان أنه "فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد خمس قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة".