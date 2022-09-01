الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية شينوك عن العمل

أعلن الجيش الأميركي، أمس، أنه أوقف تشغيل أسطول مروحياته من طراز «إيتش-47 شينوك» بعد حرائق عدة في محركات بعضها.

وستتوقف بموجب هذا الإجراء، نحو 400 مروحية شينوك عن العمل، بسبب ما تصفه شركة «هوني ويل»، التي تصنّع محركات بـ«حلقات دائرية مشكوك في أمرها»، تُستخدم في بعض محركات المروحيات، ولم تعد تناسب مواصفاتها.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الأميركي سينثيا سميث: «حدّد الجيش سبب تسريبات الوقود التي أدت إلى عدد قليل من حرائق المحركات في عدد محدود من مروحيات (إيتش-47)، ويضع حالياً إجراءات لحلّ المشكلة».

وتابعت، وفق ما جاء في بيان: «على الرغم من عدم وقوع قتلى أو إصابات، أوقف الجيش مؤقتاً أسطول (إيتش-47) لتوخي الحذر حتى انتهاء الإجراءات التصحيحية».

ويمكن لهذه المروحيات نقل حمولات ثقيلة، وهي مسلّحة بشكل كافٍ لتُستخدم في حالات القتال، وتُستخدم أيضاً في مهام الإغاثة في حالات الكوارث.

وأعلنت ألمانيا مطلع عام 2022 أنها ستشتري 60 من هذه المروحيات، وأكّدت «هوني ويل» أنها غير مسؤولة عن الحلقات الدائرية.