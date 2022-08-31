ثلاث هزات أرضية تضرب جزيرة ساموس اليونانية

ضربت ثلاث هزّات أرضية متتالية اليوم جزيرة ساموس اليونانية من دون الإشارة إلى أي أضرار أو إصابات.

وقال معهد رصد الزلازل في اليونان إن هزة بقوة 4,7 درجات وقعت عند الساعة 09:56 بتوقيت غرينتش، تبعتها هزة أخرى بقوة 5,2 درجات عند الساعة 10:10 بتوقيت غرينتش، ثمّ هزّة ثالثة بقوة 4,5 درجات عند الساعة 14:02 بتوقيت غرينتش.

وأوضح المعهد أن الهزّات الثلاث وقعت في البحر جنوب الجزيرة على عمق أقل من 14 كيلومترا.