إيران تعيد فتح حدودها مع العراق

ذكر الإعلام الرسمي أن إيران أعادت فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين، أمس، بعد فترة وجيزة من مطالبة رجل الدين مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع. وكانت طهران قد أغلقت حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق. ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنوياً لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، والتي توافق هذا العام 16 و17 سبتمبر المقبل. ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول الإيراني قوله «جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق».