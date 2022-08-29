8 قتلى بالمنطقة الخضراء في بغداد

قتل ثمانية من أنصار مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان الصدر اعتزاله نهائياً العمل السياسي، وقيام أنصاره باقتحام القصر الحكومي.

وأصدرت القيادة العسكرية العراقية قراراً بفرض حظر تجوال في عموم البلاد، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس.