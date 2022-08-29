روسيا تعلن إسقاط مُسيرة أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن القوات الروسية أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زابوريجيا النووية.

وأضافت الوزارة أن قوات روسية متمركزة على سطح أحد مباني المحطة أسقطت الطائرة، أمس الأحد، مشيرة إلى عدم وقوع أضرار جسيمة وإلى أن مستويات الإشعاع طبيعية.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع قصف محطة زابوريجيا، وتتبادلان الاتهامات بالقيام بذلك.

وأرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين بعثة من المفتشين إلى المحطة الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مارس الماضي.