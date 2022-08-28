أوكرانيا تتسلم جثث 541 جندياً من روسيا

أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا مئات من جثث جنودها الذين لقوا حتفهم في الحرب الدائرة مع جارتها منذ أواخر فبراير الماضي.

وقال المفوض الأوكراني لشؤون المفقودين، أوليه كوتنكو، اليوم الأحد، إن عدد الجثث المستلمة بلغ 541 جثة.

وأوضح كوتنكو أنه أمكن الاتصال مع الجانب الروسي عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحاً أن من بين الجثث المستلمة 428 جثة تم إحضارها من مدينة ماريوبول شرقي أوكرانيا والتي كان هناك صراع عليها منذ فترة طويلة.



كانت روسيا وأوكرانيا تبادلتا جثث الجنود القتلى عدة مرات، ولم يتم الإعلان عن عدد جثث الجنود الروس الذين تم تسليمهم إلى موسكو.