رئيس الدولة يقوم بزيارة رسمية إلى اليونان

يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم بزيارة رسمية إلى جمهورية اليونان الصديقة.

ويبحث سموه خلال الزيارة مع فخامة كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في اليونان .. علاقات الصداقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.