روسيا تعلن تباطؤ الهجوم على أوكرانيا لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تقدّر بنحو 2.98 مليار دولار، تزامناً مع ذكرى استقلال أوكرانيا، فيما أعلنت روسيا تباطؤ الهجوم على أوكرانيا لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال بايدن في بيان: «أنا فخور بالإعلان عن أكبر حزمة من المساعدات الأمنية حتى الآن: نحو 2.98 مليار دولار من الأسلحة والمعدات سيتم توفيرها من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا».

وتابع: «هذا سيسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات المسيّرة ورادارات، لضمان استمرارها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت يوم الجمعة الماضي عن أحدث حزمة مساعدات من الصندوق الرئاسي الأميركي لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل صواريخ دقيقة وأسلحة مضادّة للدروع وطائرات استطلاع مسيّرة ومدفعية ومعدات لإزالة الألغام.

إلى ذلك، أقر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بتباطؤ وتيرة الهجوم الروسي في أوكرانيا، ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه القول إن تباطؤ الهجوم قرار واعٍ، كونه يرجع إلى الرغبة في تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال شويغو: «نلتزم بصرامة بمعايير القانون الإنساني، ونُفذت الضربات بأسلحة عالية الدقة على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع القيادة، والمطارات، والمستودعات، والمناطق المحصنة، والمجمعات الصناعية العسكرية، وفي الوقت نفسه يتم اتخاذ كل الإجراءات لتجنب وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، بالطبع هذا يبطئ وتيرة الهجوم، لكننا نفعل ذلك بوعي».

واحتفل الأوكرانيون، أمس، بمرور 31 عاماً على انفصالهم عن الاتحاد السوفييتي، ووضعت حكومة كييف الدبابات والعربات المدرعة الروسية المحترقة في وسط كييف كغنائم حرب.

وتعهّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب بمناسبة يوم الاستقلال بأن تواجه بلاده الحرب الروسية حتى النهاية، وألّا تقدّم أي تنازل أو تسوية.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع زيلينسكي في كييف، أمس، للاحتفال بيوم استقلال البلاد، ووعد بتقديم حزمة أخرى من الدعم العسكري، وقال مكتب جونسون في بيان إن الحزمة البالغة 54 مليون جنيه إسترليني (63.5 مليون دولار) ستتضمن 2000 طائرة مسيرة وذخائر تُمكن الجيش الأوكراني من تتبع القوات الروسية واستهدافها بشكل أفضل.

من جانب آخر، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الوكالة تأمل في الوصول إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا في غضون أيام.

وقال غروسي في بيان: «سأواصل التشاور بنشاط كبير ومكثف مع جميع الأطراف، ومن المتوقع أن تتم المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا نجحت المفاوضات الجارية».

واتهمت روسيا، أول من أمس، أوكرانيا بمهاجمة المحطة بالمدفعية والذخائر الموجهة وبطائرة مسيّرة، وهو ما نفاه سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا.