إيران تراجع الرد الأميركي على خطة الاتحاد الأوربي لإنقاذ الاتفاق النووي

قالت إيران إنها تراجع رد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على خطة إنقاذ صاغها الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي 2015، بما في ذلك التصريحات الأميركية بشأن التعديلات التي اقترحتها طهران.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله اليوم الأربعاء إن إيران ستعلق على رد واشنطن بمجرد اكتمال التقييم، دون تقديم مزيد من التفاصيل

وقد أكد مسؤول أوروبي أن التكتل تلقى الرد الأميركي ونقله إلى المسؤولين الإيرانيين.

ويرغب دبلوماسيون في إبرام اتفاق يعيد فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني الذي يحقق تقدماً سريعاً مقابل رفع العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك صادرات النفط.

وقد انهار الاتفاق النووي الأصلي بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2018.