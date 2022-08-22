فاوتشي يقرر التنحي عن منصبه في ديسمبر

أعلن مستشار البيت الأبيض بشأن كوفيد أنتوني فاوتشي الذي يعد كبير خبراء الولايات المتحدة في الأمراض المعدية وقاد جهود مكافحة الوباء، أنه سيتنحى في ديسمبر المقبل.

وقال فاوتشي في بيان إنه سيغادر منصبيه كمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الصحيين، لكنه أضاف: "لن أتقاعد".

وأعلن فاوشتي (81 عاما) الذي كشف في وقت سابق عن خطط للتنحي بحلول نهاية ولاية بايدن الحالية أنه سيغادر منصبه لمتابعة الفصل المقبل من مسيرته المهنية.

بدوره، أعرب بايدن عن "شكره العميق" لفاوتشي في بيان صدر عن البيت الأبيض.

وقال بايدن: "بفضل مساهمات الدكتور فاوتشي العديدة في الصحة العامة، تم إنقاذ حياة أشخاص هنا في الولايات المتحدة وحول العالم"، مضيفا أن البلاد أصبحت أقوى وأكثر صمودا وصحة بفضله.

وقاد فاوتشي استجابة الولايات المتحدة لتفشي الأمراض المعدية منذ ثمانينات القرن الماضي، من متلازمة نقص المناعة المكتسبة وصولا إلى كوفيد-19، وعمل في عهد سبعة رؤساء.