السيدة الأميركية الأولى تخرج من حجرها الصحي بعد نتيجة فحص كوفيد سلبية

تنوي السيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن الخروج من حجرها الصحي بعدما أتت نتيجتها سلبية لفحصي كوفيد-19 أجرتهما على التوالي، وفق ما أعلنت مديرتها الإعلامية الأحد.

وكشفت إليزابيت ألكسندر في بيان أن "السيّدة الأولى ستغادر كارولاينا الجنوبية إلى ديلاوير في فترة لاحقة من النهار بعدما عزلت نفسها لفترة خمسة أيام وتلقّت نتيجة سلبية لفحصي كوفيد-19 متتاليين".

وعانت جيل بايدن (71 عاما) التي أعلنت إصابتها بكوفيد-19 الثلاثاء "أعراضا خفيفة"، بحسب البيت الأبيض.

وعزلت نفسها في كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة حيث كانت تمضي إجازة مع زوجها جو بايدن الذي كانت نتيجة فحصه سلبية وتسنّى له مواصلة أنشطته.

وتلقّت السيدة الأميركية الأولى علاج "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات الذي تنتجه "فايزر" والذي قد يؤدي إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية في فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.