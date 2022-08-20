رئيسا روسيا والصين يحضران قمة مجموعة الـ20

أعلن مسؤول إندونيسي، أمس، أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة الـ20 في جزيرة بالي في نوفمبر المقبل.

وقال مستشار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، آندي ويدجاجانتو: «أخبرني الرئيس أن نظيريه الروسي والصيني يعتزمان حضور القمة». ومن شأن الرحلة أن تكون أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني خارج بلاده منذ يناير 2020.

وواجهت إندونيسيا بصفتها رئيسة المجموعة لهذا العام ضغوطاً من الدول الغربية لسحب دعوتها لبوتين بسبب الحرب على أوكرانيا، ودعت إندونيسيا أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمة بالي.

وسعى جوكووي إلى لعب دور الوسيط بين البلدين، وسافر خلال الأشهر الماضية للقاء الرئيسين الأوكراني والروسي للمناداة بإنهاء الحرب والبحث عن سبل لتخفيف أزمة الغذاء العالمية، وقال في تصريحات الأسبوع الماضي إن البلدين قبلا أن تكون إندونيسيا جسراً للسلام.