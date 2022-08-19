"البنتاغون" يعلن تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الجمعة، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل خصوصاً صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية الدقيقة من طراز هيمارس.

وقالت مسؤولة كبيرة في البنتاغون للصحافيين إن المساعدة الجديدة تشمل أيضا إرسال منظومات مدفعية متحركة وقذائف إضافية تنسجم مع أسلحة قدمتها المملكة المتحدة.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، إن أحدث حزمة مساعدات أمنية سيقدمها الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا تشمل طائرات استطلاع مُسيرة ومركبات مقاومة للألغام.