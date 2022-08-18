حرائق الغابات تحاصر قطارا في إسبانيا وتصيب عددا من الركاب

أُصيب عشرة ركاب، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، أثناء محاولة الهروب من قطار علق وسط حرائق غابات اندلعت في مدينة فالنسيا، شرقي إسبانيا.

وتأججت حرائق الغابات بفعل رياح عاتية في المنطقة بالقرب من بلدة بيجيس، ما دفع بعض عمال الإطفاء إلى الهرب خوفا على حياتهم.

وكان الركاب على متن قطار يتجه من فالنسيا إلى مقاطعة سرقسطة في الشمال عندما تسببت الحرائق في توقف القطار.

وطلب سائق القطار من الركاب عدم الخروج من العربات، إلا أن الهلع أصاب البعض.

وأُثناء الاستعداد للرجوع إلى الخلف بالقطار، الذي غادر فالنسيا ظهيرة الثلاثاء الماضي وعلى متنه 48 راكبا، كسر بعض الركاب النوافذ في محاولة للفرار من القطار مع اقتراب ألسنة اللهب من العربات.