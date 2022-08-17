استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين تركيا وإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر بين الدولتين.

وقال لابيد في بيان: "تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحافي، إن تركيا "لن تتخلى عن القضية الفلسطينية" على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

وأضاف أن كلاً من تركيا وإسرائيل ستعيد تعيين سفير لدى الأخرى لتطبيع العلاقات".