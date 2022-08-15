روسيا تسجل انخفاضا ملحوظا في الإصابات بـ" كورونا"

شهدت حصيلة الاصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس" للأنباء عن تسجيل / 25273 / إصابة جديدة بالفيروس مقارنة بـ/ 28982 / إصابة أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 18 مليونا و907 ألفا و231 إصابة ، فيما تم رصد انخفاض طفيف بحالات الوفاة بتسجيلها 53 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة مقابل 54 حالة وفاة في الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 383 ألفا و178حالة وفاة، بالاضافة الى تماثل 15410 مريضا للشفاء ليصبح عدد المتعافين 18 مليونا و151 ألفا و487 شخصا.