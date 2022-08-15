كوريا الشمالية تنتقد دعم غوتيريس لنزع سلاحها النووي

انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بشأن دعمه لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل، ووصفت التصريحات بأنها تفتقر إلى الحياد والإنصاف.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية بياناً من وزارة الخارجية، بعد أن قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه يدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بالكامل عندما التقى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

وقال نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية، كيم سون جيونغ، في بيان: «لا يسعني إلا أن أعبر عن أسفي العميق إزاء التصريحات المذكورة للأمين العام للأمم المتحدة، والتي تفتقر بشكل صارخ إلى الحياد والإنصاف وتتعارض مع التزامات واجبه المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف كيم أن «نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه هو انتهاك لسيادة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية».

وتابع: «إنها تطالب بنزع السلاح من جانب واحد، وربما يعرف الأمين العام غوتيريس جيداً أن كوريا الشعبية الديمقراطية ترفض ذلك تماماً، ويتعين على غوتيريس توخي الحذر عند النطق بكلمات خطيرة في خضم الموقف الحاد للغاية بشأن شبه الجزيرة الكورية».

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية وواشنطن إنها تستعد على ما يبدو لاختبار سلاح نووي لأول مرة منذ عام 2017، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي.