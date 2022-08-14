رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس المصري في ضحايا احتراق كنيسة

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، وأسفر عن قتلى وجرحى ، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى الرئيس المصري.