الصحة المصرية:41 وفاة في حريق كنيسة الجيزة

أعلنت وزارة الصحة و السكان المصرية وفاة 41 شخصا و إصابة 12، في حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم بكنيسة في محافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ، أن سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي إمبابة العام، والعجوزة.

وأشار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتي الجيزة والقاهرة، مؤكدا توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين.