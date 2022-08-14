الرئيس المصري يوجه باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع حريق بكنسية في الجيزة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزه.

وقال السيسي ، في بيان عبر حسابه بموقع "فيس بوك" اليوم ، إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة بمحافظة الجيزه، مشيرا إلى أنه وجه كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

وتقدم السيسي بـ "خالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها".

وانتقل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد لموقع الحريق الذي نشب بكنيسة أبوسفين بأمبابة لمعاينته والوقوف علي ملابسات الحريق ومتابعه أعمال نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكد المحافظ ، في بيان نشر على "فيس بوك" ، أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مؤكدا على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والأطمئنان عليهم حتي تمام شفائهم.

وكلف محافظ الجيزة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسر المتوفين و 10 آلاف جنيه لأسر المصابين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة اسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجاري التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة ، وفق ما أورده موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني.