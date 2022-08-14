تعديل وزاري في مصر يشمل 13 حقيبة

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي شمل 13 حقيبة.

شهد التعديل تعيين الدكتور رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وهاني عاطف نبهان سويلم وزيراً للموارد المائية والري، والدكتور خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيراً للصحة والسكان، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج، وأحمد عيسى طه عيسى أبوحسين وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد سمير صالح وزيراً للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس حلمي هاشم وزيراً للطيران المدني، وحسن محمد حسن شحاتة وزيراً للقوى العاملة، ونيفين يوسف محمد الكيلاني وزيرة للثقافة، واللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز وزيراً للتنمية المحلية، ومحمود مصطفى كمال عصمت وزيراً لقطاع الأعمال العام، ومحمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربى.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه وجه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

• التعديل شمل التعليم والري والصحة والتجارة والصناعة ووزارات أخرى.