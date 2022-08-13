بايدن يحقق انتصارا بإقرار الكونغرس خطته الضخمة للمناخ والصحة

أقرّ الكونغرس الأميركي في تصويت نهائي الجمعة خطّة جو بايدن الضخمة للاستثمار في المناخ والصحّة، في انتصار سياسي كبير للرئيس الديموقراطي قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من انتخابات تشريعيّة حاسمة.

وأتاح الديموقراطيّون بغالبيّتهم الضئيلة في مجلس النوّاب إقرار الخطّة التي تزيد قيمتها على 430 مليار دولار، بعد تصويت مماثل في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيّام.

وأعلن بايدن في تغريدة أنه سيصدر النصّ الأسبوع المقبل، ليصبح قانوناً نافذاً يهدف إلى وضع البلاد على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها لناحية خفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.

وكتب بايدن "اليوم انتصر الشعب الأميركي"، مضيفًا أنّه من خلال هذه الخطّة "ستُلاحظ العائلات انخفاضًا في أسعار الأدوية والرعاية الصحّية وتكاليف الطاقة".

وتنص الخطة التي حصلت على تأييد غالبية المنظمات التي تكافح التغير المناخي، على تخصيص 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة.

وفي الوقت نفسه تهدف الخطة التي أطلق عليها اسم "قانون خفض التضخم" إلى الحد من العجز في الميزانية العامة من خلال فرض ضريبة جديدة بنسبة 15% كحدّ أدنى على الشركات التي تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.

وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبيل التصويت "اليوم هو يوم احتفال"، مؤكدة أنّ هذا القانون سيسمح للعائلات الأميركيّة "بالازدهار ولكوكبنا بالصمود".

في المقابل، يعتبر المعسكر الجمهوري أنّ النصّ سيولّد نفقات عامّة غير ضروريّة منددا باستخدام الضرائب لتمويله. ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب، عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، جميع الجمهوريّين إلى الوقوف ضدّ الخطّة.