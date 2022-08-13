موسكو تؤكد التفاوض مع واشنطن على مبادلة "تاجر الموت"

أكد دبلوماسي روسي السبت أن موسكو وواشنطن تبحثان في عملية تبادل موقوفين محتملة تشمل تاجر اسلحة روسيا محتجزا في الولايات المتحدة ولاعبة كرة سلة أميركية محتجزة في روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة مرات عدة أنها قدمت "اقتراحاً جاداً" لروسيا للافراج عن نجمة كرة السلة النسائية الأميركية بريتني غراينر والجندي الأميركي السابق بول ويلان.

وذكرت وسائل اعلام أميركية أن الأمر يتعلق بمبادلة بريتني غراينر وبول ويلان بفيكتور بوت الملقب بـ "تاجر الموت".

وأوقف تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت في تايلاند عام 2008 ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 25 عاماً بالولايات المتحدة.

وألهمت سيرته غير المألوفة فيلم "لورد اوف وور" (Lord of War) حول تهريب الأسلحة عام 2005، من بطولة نيكولاس كيدج.

وقال ألكسندر دارتشيف، مدير قسم أميركا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية، إن "المناقشات حول الموضوع الشديد الحساسية المتعلق بتبادل الأسرى تجري عبر قنوات يختارها رؤساؤنا".

واضاف في مقابلة نشرتها وكالة الانباء الروسية (تاس) السبت ان الاسماء التي نقلتها وسائل الاعلام الأميركية "يجري النظر فيها بالفعل. روسيا تسعى الى الافراج عن فيكتور بوت منذ فترة طويلة".

واوضح أن "الدبلوماسية الهادئة متواصلة ويجب أن تؤتي ثمارها إذا كانت واشنطن ... حريصة بالطبع على تفادي الانجرار وراء الدعاية".

هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها موسكو أن المناقشات جارية بشأن عملية تبادل محتملة تشمل بوت.