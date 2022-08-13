مصر تتضامن مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها

أعربت مصر اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان وقوف مصر مع السعودية في مواجهة كافة صور الإرهاب والعنف والتطرف، مجددة دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين.

وأثنى البيان على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

