تعديل وزاري في مصر يشمل 13 حقيبة

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفي مدبولي شمل 13 حقيبة.

شهد التعديل تعيين الدكتور رضا حجازى وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفنى ، وهانى عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والرى ، والدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة و السكان ، ومحمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالى و البحث العلمى ، وسها سمير وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج ، وأحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار ، وأحمد سمير صالح وزيرا للتجارة والصناعة ، و الفريق محمد عباس حلمى هاشم وزيرا للطيران المدنى ، وحسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة ، ونيفين يوسف محمد الكيلانى وزيرة للثقافة ، واللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة وزيرا للتنمية المحلية ، ومحمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام ، ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربى.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قد ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه وجه الدعوة لمجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله.